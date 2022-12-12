Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 3,7%

Грузооборот морских портов России в январе-ноябре 2022 года увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 768,2 млн тонн. В том числе перевалка сухих грузов составила 369,2 млн тонн (-2,6%), наливных грузов — 399 млн тонн (+3,7%).

Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», грузооборот морских портов Арктического бассейна прибавил 3,7% и достиг 89,9 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов составила 26,8 млн тонн (-0,1%), наливных грузов — 63,1 млн тонн (+5,4%).

Фото пресс-службы АО «ММТП».