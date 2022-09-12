Грузооборот морских портов России за период с января по август 2022 года включительно увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 553,3 млн тонн.

Как сообщает morflot.gov.ru, в том числе, объём перевалки сухих грузов составил 260,9 млн тонн (-4,9%), наливных грузов – 292,4 млн тонн (+4,9%). Впервые с мая текущего года этот интегральный экономический показатель показал рост в сравнении с прошлогодней статистикой.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 4,3% - до 65,2 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов составил 18,5 млн тонн (-4,4%), а наливных грузов - 46,7 млн тонн (+8,2%).