Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 4,8%

В первом полугодии 2022 года грузооборот морских портов России уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 410,0 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 190,0 млн тонн (-5,4%), в том числе: угля – 97,3 млн тонн (-4,0 %), грузов в контейнерах – 24,1 млн тонн (-20,9%), зерна – 15,3 млн тонн (-10,5%), минеральных удобрений – 10,7 млн тонн (+15,6%), руда – 6,8 млн тонн (+27,6%), чёрные металлы –13,5 млн тонн (-11,7%).

Объём перевалки наливных грузов составил 220,0 млн тонн (+4,1%), в том числе сырой нефти – 130,6 млн тонн (+11,8%), нефтепродуктов – 68,3 млн тонн (-8,6%), сжиженного газа – 18,6 млн тонн (+7,5%), пищевые грузы – 2,1 млн тонн (+0,2%).

Экспортных грузов перегружено 325,9 млн тонн (-0,8%), импортных грузов – 17,8 млн тонн (-11,0%), транзитных – 31,9 млн тонн (-0,6%), каботажных – 34,4 млн тонн (+9,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 48,4 млн тонн (+4,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 12,6 млн тонн (-5,2%), наливных грузов - 35,8 млн тонн (+8,8%).