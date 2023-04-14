Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос только за счёт Мурманска

Грузооборот морских портов России за январь-март 2023 года увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка сухогрузов составила 105,4 млн тонн (+17%), в том числе: угля — 51,1 млн тонн (+18,3%), грузов в контейнерах — 12,1 млн тонн (-15,8%), зерна — 15,7 млн тонн (рост в 2,1 раза), чёрных металлов — 5,2 млн тонн (-25,5%), минеральных удобрений — 7,4 млн тонн (рост в 1,6 раза), руды — 2,3 млн тонн (-21,6%), грузов на паромах — 1,4 млн тонн (+7,4%).

Перевалка наливных грузов в первом квартале 2023 года составила 114,8 млн тонн (+4,2%), в том числе: сырой нефти — 68,6 млн тонн (+9,2%), нефтепродуктов — 35 млн тонн (-3,3%), сжиженного газа — 8,9 млн тонн (-9%), пищевых грузов — 1,4 млн тонн (+30,2%).

Экспортных грузов за три месяца перегружено 173,9 млн тонн (+10,7%), импортных грузов — 9,5 млн тонн (-6,3%), транзитных — 17,2 млн тонн (+3,8%), каботажных — 19,6 млн тонн (+18,9%).

В первом квартале текущего года грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 24,6 млн тонн (+2,8%), из них перевалка сухих грузов — 7,3 млн тонн (+31,6%), наливных грузов — 17,3 млн тонн (-5,9%).

Грузооборот портов Мурманск составил 15 млн тонн (+10,6%), Сабетта — 7 млн тонн (-3,7%), Варандей — 1,4 млн тонн (-16,6%) и Архангельск — 0,34 млн тонн (-38,2%).