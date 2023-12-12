Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 11 месяцев 2023 года показал небольшое сокращение

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба «Росморречфлота», объём перевалки сухих грузов вырос на 11,9% — до 413 млн тонн, причём наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы в контейнерах и на паромах. Перевалка наливных грузов осталась практически на прежнем уровне (-0,1%), составив 398,9 млн тонн.

В этот же период грузооборот морских портов Арктического бассейна показал сокращение на уровне статистической погрешности (-0,4%) — 89,6 млн тонн. Из них объём перевалки сухих грузов составил 28,7 млн тонн (+7,0%), наливных грузов — 60,9 млн тонн (-3,5%).