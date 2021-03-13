Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 2 месяца текущего года снизился более чем на 9%

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2021 года уменьшился на 3,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 128,3 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 61,0 млн тонн (+10,9%), в том числе: угля – 28,4 млн тонн (+14,2%), грузов в контейнерах – 9,2 млн тонн (+1,3%), зерна – 8,1 млн тонн (+48,6%), минеральных удобрений – 2,7 млн тонн (+6,7%), руда – 1,7 млн тонн (+5,1%), чёрные металлы – 4,7 млн тонн (+2,6%).

Объём перевалки наливных грузов составил 67,3 млн тонн (-13,3%), в том числе сырой нефти – 36,7 млн тонн (-17,6%), нефтепродуктов – 23,9 млн тонн (-9,1%), сжиженного газа – 5,8 млн тонн (-0,4%), пищевые грузы – 0,7 млн тонн (-1,2%).

Экспортных грузов перегружено 102,6 млн тонн (-1,7%), импортных грузов – 5,6 млн тонн (+1,1%), транзитных – 10,1 млн тонн (-8,3%), каботажных – 10,0 млн тонн (-14,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 14,9 млн тонн (-9,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 4,0 млн тонн (-8,0%), наливных грузов - 10,9 млн тонн (-9,5%).

Грузооборот портов Мурманск составил 9,1 млн тонн (-6,7%), Сабетта – 4,5 млн тонн (-6,1%) и Архангельск – 0,4 млн тонн (-14,1%).