Мурманская область. Арктика (16+)12.09.23 15:00
Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 8 месяцев этого года увеличился на 0,8%
Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 миллиона тонн.
Как сообщает «Росморречфлот», продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объёмов перевалки сухих грузов (до 304,3 миллиона тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297 миллионов тонн.
Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 0,8% и составил 65,8 миллиона тонн. При этом объём перевалки сухих грузов увеличился на 13,2%, достигнув 21 миллиона тонн, а наливных грузов сократился на 4,1% - до 44,8 миллиона тонн.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДА
-
Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте!как то расплывчато везде пишется,г.Санкт-Петербург 9-12 сентября,а можно ,как то поконкретнее,что бы пройти хоть немного,где и когда???Благодарю! *** Вот ссылка на подробную информацию
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
-Скоро в эфире16:00«Любимые актеры 2.0». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области мобилизованным арендаторам окажут дополнительные меры имущественной поддержки-PRO Валюту (16+)Рубль сохраняет восходящий тренд на позитивных заявлениях представителей власти РФ и оптимистичных прогнозах бизнеса-PRO Энергетику (18+)Мурманские котельные готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты