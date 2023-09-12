Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 8 месяцев этого года увеличился на 0,8%

Грузооборот морских портов России за январь-август 2023 года увеличился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 601,3 миллиона тонн.

Как сообщает «Росморречфлот», продолжение динамичного роста этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,6% объёмов перевалки сухих грузов (до 304,3 миллиона тонн). Грузооборот наливных грузов вырос на 1,6% и достиг 297 миллионов тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 0,8% и составил 65,8 миллиона тонн. При этом объём перевалки сухих грузов увеличился на 13,2%, достигнув 21 миллиона тонн, а наливных грузов сократился на 4,1% - до 44,8 миллиона тонн.