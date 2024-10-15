Грузооборот морских портов Арктического бассейна за 9 месяцев снизился до 69,4 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2024 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 667,4 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), в этот период перевалка сухогрузов составила 332,4 млн тонн (-4%), в том числе: угля — 143,4 млн тонн (-12,4%), зерна — 56,9 млн тонн (+3,8%), грузов в контейнерах — 40,8 млн тонн (+9,6%), минеральных удобрений — 32,2 млн тонн (+21,5%), чёрных металлов — 14,1 млн тонн (-14,3%), руды — 8,4 млн тонн (+13,1%), грузов на паромах — 6 млн тонн (-1%).

Оборот наливных грузов составил 335 млн тонн (-2,9%), в том числе: сырой нефти — 202,4 млн тонн (-1%), нефтепродуктов — 98,9 млн тонн (-8,6%), сжиженного газа — 26,1 млн тонн (+4,5%), пищевых грузов — 4,6 млн тонн (+6,8%).

На экспорт перегружено 526,5 млн тонн (-3,2%), импорт — 31,5 млн тонн (+8,1%). Перевалка транзитных грузов составила 50 млн тонн (+1%), каботажных — 59,3 млн тонн (-13,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна в отчётный период снизился до 69,4 млн тонн (-5,7%), из них сухие грузы составили 19,8 млн тонн (-16,4%), наливные — 49,5 млн тонн (-0,7%).

Грузооборот порта Мурманск составил 38,9 млн тонн (-12,2%), Сабетта — 21,7 млн тонн (+6,7%), Варандей — 3,8 млн тонн (-3,5%), Архангельск — 2,1 млн тонн (+51,2%).