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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 10:00

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за четыре месяца составил 31,9 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2022 года увеличился на 0,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил 269,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 121,0 млн тонн (-7,1%), в том числе: угля – 59,1 млн тонн (-8,7%), грузов в контейнерах – 17,8 млн тонн (-10,7%), зерна – 10,6 млн тонн (-15,9%), минеральных удобрений – 6,3 млн тонн (+4,6%), руда – 3,9 млн тонн (+20,5%), чёрные металлы – 9,0 млн тонн (-10,7%).

Объём перевалки наливных грузов составил 148,2 млн тонн (+6,9%), в том числе сырой нефти – 86,0 млн тонн (+14,5%), нефтепродуктов – 47,4 млн тонн (-4,7%), сжиженного газа – 12,9 млн тонн (+9,4%), пищевые грузы – 1,5 млн тонн (-4,5%).

Экспортных грузов перегружено 212,6 млн тонн (-1,2%), импортных грузов – 12,6 млн тонн (+1,2%), транзитных – 21,5 млн тонн (+1,6%), каботажных – 22,5 млн тонн (+11,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 31,9 млн тонн (+3,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн (-7,1%), наливных грузов - 24,6 млн тонн (+11,0 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 17,8 млн тонн (-4,8%), Сабетта – 9,8 млн тонн(+6,2%), Варандей – 2,2 млн тонн (+45,5%) и Архангельск – 0,9 млн тонны (-0,2%).

 

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