Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 16:30
Грузооборот морских портов Арктического бассейна за девять месяцев увеличился на 0,6%
Грузооборот морских портов России за девять месяцев текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 675,3 млн тонн. Основной вклад в динамику обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% — до 344,4 млн тонн.
Наливные грузы прибавили 1,5% — до 330,9 млн тонн.
Как сообщает Росморречфлот, за январь-сентябрь 2023 года грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 73,5 млн тонн (+0,6%). Перевалка сухих грузов здесь увеличилась на 10,9% — до 23,7 млн тонн, обработка наливных грузов сократилась на 3,7% — до 49,8 млн тонн.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мамы чемпионов». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило 104% собираемости платежей за три квартала 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар подрос почти на 5 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области продолжают жаловаться на отсутствующее отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России