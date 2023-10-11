Грузооборот морских портов Арктического бассейна за девять месяцев увеличился на 0,6%

Грузооборот морских портов России за девять месяцев текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 675,3 млн тонн. Основной вклад в динамику обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% — до 344,4 млн тонн.

Наливные грузы прибавили 1,5% — до 330,9 млн тонн.

Как сообщает Росморречфлот, за январь-сентябрь 2023 года грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 73,5 млн тонн (+0,6%). Перевалка сухих грузов здесь увеличилась на 10,9% — до 23,7 млн тонн, обработка наливных грузов сократилась на 3,7% — до 49,8 млн тонн.