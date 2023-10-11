Мурманская область завоевала две награды Национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»ФАС возбудила дело на рынке арматуры
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)11.10.23 16:30

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за девять месяцев увеличился на 0,6%

Грузооборот морских портов России за девять месяцев текущего года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 675,3 млн тонн. Основной вклад в динамику обеспечила перевалка сухих грузов, выросшая на 17,3% — до 344,4 млн тонн.

Наливные грузы прибавили 1,5% — до 330,9 млн тонн.

Как сообщает Росморречфлот, за январь-сентябрь 2023 года грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 73,5 млн тонн (+0,6%). Перевалка сухих грузов здесь увеличилась на 10,9% — до 23,7 млн тонн, обработка наливных грузов сократилась на 3,7% — до 49,8 млн тонн.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Мамы чемпионов». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области АО «АтомЭнергоСбыт» обеспечило 104% собираемости платежей за три квартала 2023 года-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 27 копеек, доллар подрос почти на 5 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Жители Мурманской области продолжают жаловаться на отсутствующее отопления в квартирах-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика