Грузооборот морских портов Арктического бассейна за два месяца сократился на 4,5%

Грузооборот морских портов РФ в январе-феврале 2024 года составил 139,6 млн тонн.

Росморречфлот не уточняет динамику перевалки. Как сообщалось, грузооборот российских морских портов за два месяца 2023 года вырос на 2,6% и составил 140,3 млн тонн. Таким образом, (без поправки на високосный год) грузооборот сохранился почти на уровне прошлого года.

Как сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот), в январе-феврале 2024 года перевалка сухих грузов в России выросла на 2% (до 67,2 млн тонн), наливных - сократилась на 3,7% (до 72,4 млн тонн).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за два месяца составил 15 млн тонн (-4,5%), в том числе обработка сухих грузов — 4,2 млн тонн (-8,3%), наливных грузов — 10,8 млн тонн (-3%).