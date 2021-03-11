Грузооборот морских портов Арктического бассейна за два месяца сократился на 9,1%

Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2021 года составил 128,3 млн тонн, что на 3,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

В том числе объем перевалки сухих грузов увеличился на 10,9% - до 60,96 млн тонн, наливных грузов сократился на 13,3% - до 67,34 млн тонн в абсолютном выражении.

Отмечается, что темпы падения перевалки в морских портах быстро снижаются. По итогам двух месяцев 2021 года они оказались почти в 2,5 раза меньше январского показателя - 7,6%.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна сократился на 9,1% - до 14,95 млн тонн, из которых объём перевалки сухих грузов снизился на 8,0% - до 4,04 млн тонн, наливных грузов - сократился на 9,5% и составил 10,91 млн тонн.