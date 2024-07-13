Грузооборот морских портов России за январь-июнь 2024 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 448,6 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), перевалка сухогрузов в отчётный период составила 219,9 млн тонн (-2,7% относительно января-июня 2023 года), в том числе: угля — 95,4 млн тонн (-12%), зерна — 37,1 млн тонн (+10,1%), грузов в контейнерах — 27,7 млн тонн (+10,9%), минеральных удобрений — 21,3 млн тонн (+28,1%), чёрных металлов — 9,7 млн тонн (-13,7%), руды — 4,9 млн тонн (-0,8%), грузов на паромах — 3,9 млн тонн (-0,7%).

Перевалка наливных грузов снизилась до 228,7 млн тонн (-3,5%), в том числе сырой нефти — до 138,2 млн тонн (-1,5%), нефтепродуктов — до 66,7 млн тонн (-9,6%). Перевалка сжиженного газа увеличилась до 18,5 млн тонн (+3,2%), пищевых грузов — до 3,3 млн тонн (+12,1%).

За шесть месяцев текущего года перегрузка экспортных грузов составила 354,7 млн тонн (-3%), импортных — 20,7 млн тонн (+4,7%), транзитных — 34,3 млн тонн (+2,7%), каботажных — 38,8 млн тонн (-11,8%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за первое полугодие 2024 года снизился на 4,7% — до 47,2 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 12,7 млн тонн (-14,6%), наливных грузов — 34,4 млн тонн (-0,4%).

Грузооборот порта Мурманск составил 27,3 млн тонн (-10,5%), Сабетта — 14,7 млн тонн (+6,4%), Варандей — 2,6 млн тонн (-2,6%) и Архангельск — 1,2 млн тонн (+40,6%).