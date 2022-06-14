Грузооборот морских портов Арктического бассейна за пять месяцев текущего года вырос на 5,2%

Грузооборот морских портов России за январь-май 2022 года остался на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 340,7 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов, объём перевалки сухогрузов снизился на 6,3% и составил 155,0 млн тонн, в том числе: угля – 77,7 млн тонн (-6,8%), грузов в контейнерах – 21,0 млн тонн (-17,2%), зерна – 13,0 млн тонн (-9,8%), минеральных удобрений – 8,3 млн тонн (+8,1%), руда – 5,5 млн тонн (+26,9%), чёрные металлы –11,2 млн тонн (-11,5%).

Объём перевалки наливных грузов вырос на 6% - до 185,7 млн тонн, в том числе сырой нефти – 109,7 млн тонн (+14,5%), нефтепродуктов – 57,7 млн тонн (-7,7%), сжиженного газа – 16,0 млн тонн (+8,8%), пищевые грузы – 2,0 млн тонн (+6,0%).

Экспортных грузов перегружено 269,3 млн тонн (-1,0%), импортных грузов – 15,4 млн тонн (-5,4%), транзитных – 27,4 млн тонн (+3,2%), каботажных – 28,6 млн тонн (+10,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна вырос на 5,2% - до 40,7 млн тонн, из них объём перевалки сухих грузов составил 10,2 млн тонн (-7,0%), наливных грузов - 30,5 млн тонн (+10,0 %).

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