Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь-май 2024 года составил 39,3 млн тонн (-4,4%)

Грузооборот морских портов России за январь-май 2024 года снизился на 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 373 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка сухогрузов составила 181 млн тонн (-4,3%), в том числе: угля — 77,2 млн тонн (-13,9%), зерна — 31,5 млн тонн (+11%), грузов в контейнерах — 23,1 млн тонн (+10,7%), минеральных удобрений — 17,6 млн тонн (+30,3%), чёрных металлов — 8,3 млн тонн (-11,9%), руды —3,8 млн тонн (-4,6%), грузов на паромах — 3,2 млн тонн (-2,3%).

Оборот наливных грузов составил 192 млн тонн (-3,6%), в том числе сырой нефти — 115,3 млн тонн (-1,8%), нефтепродуктов — 56,2 млн тонн (-9,8%), сжиженного газа — 16 млн тонн (+3,6%), пищевых грузов — 2,9 млн тонн (+16,9%).

На экспорт перегружено 295,1 млн тонн грузов (-3,4%), на импорт — 17 млн тонн (+3%). Перевалка транзитных составила 28,4 млн тонн (+1,3%), каботажных — 32,5 млн тонн (-10%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 39,3 млн тонн (-4,4%), в том числе перевалка сухих грузов составила 10,4 млн тонн (-14,1%), наливных грузов — 28,9 млн тонн (-0,4%).

Порт Мурманск обработал в отчётный период 22,8 млн тонн грузов (-9,4%), Сабетта — 12,4 млн тонн (+5,1%), Варандей — 2,1 млн тонн (-6,1%), Архангельск — 0,9 млн тонн (+28,1%).