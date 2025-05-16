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Мурманская область. Арктика (16+)16.05.25 11:00

Грузооборот морских портов Арктического бассейна за январь–апрель 2025 года снизился на 7,8%

Грузооборот морских портов России за январь–апрель 2025 года снизился на 5,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 280,7 млн тонн.

Как сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП), перевалка сухих грузов составила 133,7 млн тонн (-6% относительно января–апреля 2024 года), в том числе: угля — 60,8 млн тонн (+2,2%), грузов в контейнерах — 18,2 млн тонн (-0,6%), минеральных удобрений — 15,6 млн тонн (+12,1%), зерна — 12,1 млн тонн (-52,7%), чёрных металлов — 8 млн тонн (+19,3%), руды — 4,2 млн тонн (+39,9%), грузов на паромах — 2,6 млн тонн (+5,3%).

Перевалка наливных грузов сократилась на 4,7% — до 146,9 млн тонн, в том числе сырой нефти — 87,6 млн тонн (-5,3%), нефтепродуктов — 42,9 млн тонн (-5,2%), сжиженного газа — 13 млн тонн (+1,5%), пищевых грузов — 2 млн тонн (-9,2%).

За отчётный период перевалка экспортных грузов составила 221,3 млн тонн (-5,4%), импортных грузов — 13,7 млн тонн (+2,4%), транзитных — 24,2 млн тонн (+3,9%), каботажных — 21,5 млн тонн (-17,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 28,7 млн тонн (-7,8%), из них объём перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн (-11,4%), наливных грузов — 21,4 млн тонн (-6,4 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 16,4 млн тонн (-8,1%), Сабетта — 9,6 млн тонн (-2,9%), Варандей — 1,2 млн тонн (-32%) и Архангельск — 0,8 млн тонн (+8,3%).

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