Грузооборот морских портов РФ по итогам 2025 года ожидается ниже показателей предыдущего года на 1,5-1,7%

Грузооборот морских портов РФ по итогам 2025 года ожидается на 1,5-1,7% ниже, чем в прошлом году, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта («Росморречфлот») Андрей Тарасенко в кулуарах форума «Транспорт России – 2025».

- Где-то минус 1,5% - минус 1,7% будет, не более. Сейчас пошла динамика увеличения объёмов перевалки, при этом она носит волнообразный характер. Наблюдается рост грузооборота в восточном направлении, - приводит finmarket.ru слова Тарасенко.

По оценкам главы «Росморречфлота», в положительную зону по итогам 2025 года показатель грузооборота не выйдет. Говоря о номенклатуре грузов, Тарасенко отметил, что уголь и контейнеры перевозятся без проблем.

- Ничего не стоит, всё едет, - добавил глава агентства.

Напомним, в 2024 году грузооборот российских морских портов уменьшился на 2,3% по сравнению с 2023 годом, до 886,3 млн тонн.