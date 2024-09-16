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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 11:30

Грузооборот морских портов России по итогам 8 месяцев 2024 года сократился на 3,1% — до 596,2 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-август 2024 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 596,2 млн тонн.

Как сообщает Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухих грузов составил 296,4 млн тонн (-3,3%). Основные виды грузов, продолжающие демонстрировать сокращение, — это уголь (128,8 млн тонн, -12,4%) и чёрные металлы (12,5 млн тонн, -14,7%). Все остальные сухие грузы в объёмах подросли: зерно — 50,2 млн тонн (+4,6%), грузы в контейнерах — 36,4 млн тонн (+10,8%), минеральные удобрения — 28,6 млн тонн (+22,9%), руда — 7,3 млн тонн (+8,4%), грузы на паромах — 5,4 млн тонн (+0,2%).

Объём перевалки наливных грузов сократился на 2,9% и составил 299,8 млн тонн: сырая нефть — 181,6 млн тонн (-0,6%), нефтепродукты — 88,1 млн тонн (-9,3%), сжиженный газ — 23,4 млн тонн (+4,5%), пищевые грузы — 4,2 млн тонн (+6,3%).

Экспортных грузов за отчётный период перевалено 470,2 млн тонн (-3%), импортных — 27,8 млн тонн (+7,2%), транзитных — 45,1 млн тонн (+2,4%), каботажных — 43 млн тонн (-12,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 62,6 млн тонн (-4,8%), из них на сухие грузы пришлось 17,8 млн тонн (-15%), на наливные — 44,8 млн тонн (-0,1 %).

Грузооборот порта Мурманск составил 35,7 млн тонн (-11%), порта Сабетта — 19,4 млн тонн (+6,9%), порта Варандей — 3,4 млн тонн (-3,9%), порта Архангельск — 1,8 млн тонн (+51%).

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