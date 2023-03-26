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Мурманская область. Арктика (16+)26.03.23 14:00

Грузооборот морских портов России в 2023 году может увеличиться на более, чем 1%

Грузооборот морских портов РФ в 2023 году может увеличиться на более, чем 1% по сравнению с 2022 годом, заявил министр транспорта Виталий Савельев.

«Объём перевозок (в морских портах) также будет расти. Если в прошлом году мы имели прирост в перевалке 842 млн тонн, то мы считаем, что в этом году перевалка будет не меньше. За два месяца текущего года перевалка составила 140 млн тонн, это на 2,6% выше, чем уровень прошлого года. По итогам 2023 года мы ожидаем увеличение объёма перевалки примерно на 8 млн тонн, это прирост относительно уровня 2022 года более 1%», - сказал Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Кремля, перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в 2022году составили 9 млн человек, это на 6% выше уровня 2021 года. «В этом году мы ожидаем примерно такой же прирост и считаем, что мы сможем перевезти 9,5 млн пассажиров водным транспортом. Перевозки грузов на внутреннем водном транспорте в прошлом году выросли на 5,6%, составили 116 млн тонн, в этом году мы ожидаем практически такой же прирост», - сообщил министр транспорта.

Говоря о ситуации с вывозом контейнеров с Дальнего Востока, Савельев отметил, что ситуация не просто нормализовалась, а «резко улучшилась». Глава Минтранса напомнил, что ведомство разрабатывает план для обеспечения вывоза 6,5 тысячи контейнеров в сутки, по сравнению с текущими 4 тысячами контейнеров.

 

 

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