Грузооборот морских портов России за 7 месяцев текущего года сократился на 4,6%

Перевалка грузов в морских торговых портах России в январе–июле 2025 года составила почти 498,83 млн тонн, или 95,4% от уровня предыдущего года.

Как сообщает АО «Морцентр-ТЭК», перевалка экспортных грузов составила почти 391,59 млн тонн (95%), каботажных грузов — почти 40 млн тонн (86,1%). Транзит вырос на 7,3% — до 43,05 млн тонн. Перевалка импортных грузов сохранилась на уровне прошлого года — 241,9 млн тонн.

За отчётный период перевалка сухих грузов снизилась на 6,4% — до 242,16 млн тонн. Зафиксирован рост перегрузки удобрений (+8,3%) и чёрных металлов (+25,9%). Перевалка грузов в контейнерах составила 97,7% от уровня прошлого года. Перевалка контейнеров в ДФЭ (TEU) составила 3,12 млн единиц (97,3%).

Перевалка наливных грузов снизилась на 2,8% — до 256,67 млн тонн. Перегрузка химических грузов и сжиженного газа увеличилась, остальных наливных грузов — сократилась.

Отмечается, что грузооборот снизился во всех бассейнах, кроме Дальневосточного (+3%). В Каспийском бассейне снижение составило 30,4%, в Азово-Черноморском — 11,4%, в Арктическом — 7,7%, в Балтийском — 2,3%.