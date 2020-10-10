Грузооборот морских портов России за девять месяцев 2020 года сократился на 2,7% - до 611,48 млн тонн

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 2,7% и составил 611,48 млн тонн. При этом объём перевалки сухих грузов вырос на 5,2% - до 295,75 млн тонн, а наливных грузов - сократился на 9,0% - до 315,73 млн тонн. Об этом сообщила прес-служба Росморречфлота.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 71,45 млн тонн (-9,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 21,89 млн тонн (-6,7%), наливных грузов - 49,56 млн тонн (-10,1%).