Грузооборот морских портов России за январь-февраль 2024 года снизился на 1%

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года грузооборот морских портов составил 139,6 млн тонн. Обработка экспортных грузов составила 109,7 млн тонн (-1,6%), импортных — 6,5 млн тонн (+8,4%), транзитных — 11,7 млн тонн (+8,5%), каботажных — 11,7 млн тонн (-9%).

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), перевалка сухогрузов составила 67,2 млн тонн (+2%), в том числе: угля — 28,9 млн тонн (-9,2%), зерна — 11,3 млн тонн (+18,3%), грузов в контейнерах — 8,9 млн тонн (+16,9%), минеральных удобрений — 6,6 млн тонн (+39,6%), чёрных металлов —3,1 млн тонн (-2,9%), руды — 1,3 млн тонн (-3%), грузов на паромах — 1,1 млн тонн (-0,2%).

В отчётный период порты перевалили 72,4 млн тонн наливных грузов (-3,7%), в том числе: 44,5 млн тонн сырой нефти (+0,9%), 19,9 млн тонн нефтепродуктов (-15,8%), 6,2 млн тонн сжиженного газа (+5,2%), 1,1 млн тонн (+20,9%) пищевых грузов.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 15 млн тонн (-4,5%), из них перевалка сухих грузов снизилась до 4,2 млн тонн (-8,3%), наливных грузов — до 10,8 млн тонн (-3%).

Грузооборот портов Мурманск составил 8,5 млн тонн (-8,6%), Сабетта — 5 млн тонн (+7,1%), Варандей — 0,8 млн тонн (-7,7%) и Архангельск — 0,3 млн тонн (+6,3%).