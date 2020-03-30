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Мурманская область. Арктика (16+)30.03.20 07:45

Грузооборот морских портов в плюсе, речные перевозки – в минусе

В 2019 году грузооборот морских портов РФ увеличился на 3% и превысил 840 млн тонн. Положительная тенденция стала возможна благодаря развитию инфраструктуры морских портов. В тоже время на ВВП объём перевозок грузов упал на 7%, до 108 млн тонн. Прогнозируемое маловодье даёт мало надежды на улучшение динамики, отметил глава «Росморречфлота» Александр Пошивай в ходе итогового расширенного заседания Коллегии Федерального агентства морского и речного транспорта и Общественного совета при ведомстве.

Рост перевалки в морпортах стал возможен благодаря развитию инфраструктуры морских портов. Рост объёмов перевалки в основном был обеспечен за счёт наливных грузов, при этом перевалка сухих грузов сократилась - главным образом за счёт зерна и чёрных металлов.

Портами Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов обеспечено более 60% от общего объёма перевалки. Кроме того, вырос грузооборот портов Арктического (на 15%) и Дальневосточного (на 6,5%) бассейнов.

Продолжилась работа по переориентации морских грузов в отечественные порты из портов сопредельных государств, отметил Александр Пошивай. Как следует из презентации агентства, доля объёма перевалки российских грузов в портах сопредельных государств сократилась с 20,6% в 2007 году до 5,2% в 2019-м.

Глава агентства напомнил, что «разработаны соответствующие «дорожные карты» для каждого крупного грузоотправителя, содержащие контрольные показатели и конкретные мероприятия. Предусматривается поэтапная переориентация как на существующие терминалы морских портов РФ, так и на строящиеся к 2022 году - за исключением сухих опасных химических грузов, весь объем которых планируется переориентировать к 2023 году».

Напомним, «Росморречфлот» планирует увеличить прирост портовых мощностей в 2020 году на 53%.

При этом в «Росморречфлоте» констатируют сохранение отрицательной тенденции и снижение показателей на внутренних водных путях. Объем перевозки грузов упал на 7%, до 108 млн тонн. В 2019 году уменьшилась отправка строительных грузов и зерна, уточнил Александр Пошивай. В то же время в полном объёме обеспечены перевозки грузов в районы Крайнего Севера и местности, к ним приравненные: северный завоз — 18,4 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в 2018 году. Кроме того, объём погрузочно-разгрузочных работ в речных портах практически остался на уровне 2018 года — 126,5 млн тонн. Перевозки пассажиров по внутренним водным путям составили 11 млн человек.

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