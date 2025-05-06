Грузооборот Мурманского балкерного терминала в апреле 2025 года снизился на 10,5%

Грузооборот Мурманского балкерного терминала (МБТ) в апреле 2025 года составил 270 тысяч тонн, что на 10,5% меньше, чем в апреле предыдущего года.

Как сообщает МБТ в телеграм-канале, несмотря на общее снижение объёмов перевалки, апатитового концентрата было обработано на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общей структуре грузов апатитовый концентрат составил 36,6%. Основным видом груза, который обработал терминал в апреле, традиционно стали минеральные удобрения — их доля составила 51,6%. Также 10,5% грузооборота пришлись на щебень.

Напомним, грузооборот Мурманского балкерного терминала в I квартале 2025 года составлял 1,02 млн тонн, что на 13,3% выше, чем за январь–март 2024 года.