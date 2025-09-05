Грузооборот Мурманского балкерного терминала в августе снизился вдвое

В последний месяц лета Мурманский балкерный терминал (МБТ) обработал 157,3 тысячи тонн грузов, тогда как за аналогичный период 2024 года этот показатель составил 334,4 тысячи тонн.

При этом, как сообщает t.me/terminalmurmansk, объём перевалки минеральных удобрений увеличился на 55% — до 110,4 тысячи тонн. Также в структуру груза вошёл апатитовый концентрат — 46,9 тысячи тонн.

Напомним, грузооборот МБТ в июле 2025 года снизился на 50% и составил 150,7 тысячи тонн.