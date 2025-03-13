Грузооборот Мурманского балкерного терминала в феврале 2025 года снизился на 19%

ООО «Мурманский балкерный терминал» в феврале 2025 года перевалил 285 тысяч тонн грузов, что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Ключевыми факторами, повлиявшими на динамику грузоперевозок, стали изменения конъюнктуры рынка и перераспределение экспортного груза на внутренний рынок», — отметил заместитель директора по производству МБТ Константин Огрин, слова которого приводит телеграм-канал компании.

За отчётный период терминал обработал 10 судов и 3,87 тысячи вагонов. В структуре грузов 55% составили минеральные удобрения, 34% — руды, 10,9% — апатитовый концентрат.