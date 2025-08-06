Грузооборот Мурманского балкерного терминала в июле упал на 50%

Грузооборот Мурманского балкерного терминала (МБТ, входит в АО «Портовый Альянс») во втором летное месяце этого года снизился на 50% и составил 150,7 тысячи тонн.

Как отмечается на телеграм-канале МБТ, основным видом груза, обработанного терминалом в июле текущего года, традиционно стали минеральные удобрения — их доля составила 50,8%. Апатитовый концентрат составил 28,8% в структуре грузов. Кроме того, 20,4% от общего объёма грузооборота пришлись на щебень.