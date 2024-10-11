Грузооборот Мурманского морского рыбного порта в январе‒сентябре 2024 года вырос на 44%

Как сообщает mmrp.ru, показатели работы Мурманского морского рыбного порта вновь достигли рекордных отметок: объём перевалки рыбопродукции за период с января по сентябрь 2024 года составил 218,4 тысячи тонн (198,5 тысячи тонн в 2023 г., увеличение на 10%), а общий грузооборот - 327,5 тысячи тонн против 227,3 тысячи за 2023 год (увеличение на 44%).

Напомним, в 2023 году АО «ММРП» перешло в ведомственное управление Росрыболовства.