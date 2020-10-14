Грузооборот Мурманского морского рыбного порта за 9 месяцев снизился почти на 13%

В Мурманском морском рыбном порту подвели итоги работы в минувшем месяце. Сентябрь порадовал портовиков ростом поставок рыбы, пусть и небольшим. Перевалка рыбопродукции за девять месяцев текущего года снизилась на 4,7% и составила 136,7 тысячи тонн.

Докеры Мурманского морского рыбного порта в сентябре обработали 36 промысловых и транспортных судов, перевалив 19,8 тысячи тонн рыбопродукции, что почти на 12 процентов выше результата прошлого года. И выше, чем грузооборот минувшего августа. При этом стоит отметить две разнонаправленные тенденции: незначительное падение объёмов рыбодобычи в Северном бассейне с одновременным увеличением поставок на российский берег. Рыбаки доставили в Мурманск больше половины добытой рыбы.

- Небольшой прирост получен за счёт поставок в Мурманск рыбы пелагических пород, в первую очередь, скумбрии. Впрочем, мы рассчитывали на большее количество пелагии, но прогноз не оправдался, - рассказывает начальник перегрузочного комплекса ММРП Эдуард Малашенков. – Упали и объёмы доставки креветки, в прошлогоднем сентябре её было больше.

По данным службы главного диспетчера ММРП, больше всего рыбы доставил из района промысла транспорт «ФРИО Архангельск» - 2 346 тонн скумбрии, креветки и трески. На втором месте – транспорт «Сириус» с 1544 тоннами скумбрии и рыб донных пород. Среди траулеров лидирует СРТ «Проект», добывший 750 тонн трески и пикши за два сентябрьских рейса.

- Начало октября пока складывается удачно, - продолжает Эдуард Малашенков. – Мы рассчитываем на активизацию промысла палтуса, а также на рост добычи креветки, ведь этот год – последний, когда она не квотируется. По идее, наши рыбаки должны поторопиться и выловить её побольше.