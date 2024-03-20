Грузооборот Мурманского морского рыбного порта за январь-февраль 2024 года составил около 2,5 млн тонн

Грузооборот АО «Мурманский морской торговый порт» (ММТП, входит в АО «Национальная транспортная компания», НТК) за январь-февраль 2024 года составил более 2,49 млн тонн.

В январе 2024 года ММТП выгрузил 16,9 тысячи вагонов и погрузил 15 судов, грузооборот составил 1,12 млн тонн. В конце февраля порт приступил к реализации арктической программы текущего года. Первым обработанным по программе судном стал сухогруз «Михаил Бритнев», на борт которого погрузили партию элементов купольных конструкций резервуаров для хранения сжиженного природного газа (СПГ).

Грузооборот ООО «Мурманский балкерный терминал» (МБТ, входит в АО «Национальная транспортная компания», НТК) в январе-феврале 2024 года составил 588,5 тысячи тонн.

Грузооборот МБТ по итогам 2024 года запланирован на уровне 6,1 млн тонн, что почти на 25% превышает показатель за предыдущий год.

Мурманский балкерный терминал входит в Национальную транспортную компанию. Обеспечивает круглогодичное судоходство со всеми транспортно-логистическими центрами мира. Грузооборот МБТ за 2023 год увеличился на 2,9% по сравнению с предыдущим годом и превысил 4,8 млн тонн.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457254454%2Falbum-149919532_00%2Frev