Грузооборот Мурманского морского торгового порта в сентябре 2025 года снизился на 38,5%

Грузооборот Мурманского морского торгового порта (ММТП, входит в АО «Портовый Альянс») по итогам сентября 2025 года составил 537 тысяч. тонн. Это на 38,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба стивидорного предприятия, доминирующее положение в номенклатуре грузов по-прежнему удерживают навалочные грузы. Их доля составляет 98,8%. Из них: 61% приходится на уголь, 31% — на железорудный концентрат, 6,8% — на щебень, 1,2% — на проектные грузы.

«Пока что нам не удаётся достичь плановых показателей. Основная причина кроется в масштабной переориентации экспортных грузопотоков на восточные порты страны из-за внешнеторговой конъюнктуры. Несмотря на текущие трудности, мы продолжаем работать над диверсификацией грузовой базы. Прогнозируем в октябре увеличение железорудного концентрата», — сказал директор по производству ММТП Андрей Ризниченко.

За период с января по сентябрь текущего года грузооборот ММТП снизился на 26% и составил 7,99 млн тонн.