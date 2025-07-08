Грузооборот Мурманского морского торгового порта за первое полугодие 2025 года снизился на 14,6%

Основные факторы снижения грузооборота: геополитическая неопределенность, смещение логистических потоков и снижение спроса на уголь

Грузооборот АО «Мурманский морской торговый порт» за первое полугодие 2025 года составил 6,2 млн тонн, что на 14,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщается в телеграм-канале компании, среди ключевых факторов, которые влияют на снижение грузооборота, выделяются следующие: геополитическая неопределенность и санкционное давление, смещение логистических потоков на Восток, в том числе из-за высоких транспортных расходов в направлении Северо-Запада, а также снижение экспортного спроса на уголь, который по итогам полугодия занимает 78% грузооборота порта.

«Снижение грузооборота — это вызов, с которым мы сейчас работаем. Мы проводим детальный анализ всех факторов, влияющих на нашу деятельность, и разрабатываем меры по привлечению новых клиентов и диверсификации номенклатуры грузов», — подчеркнул коммерческий директор ММТП Владислав Яковчук.