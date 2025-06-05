Грузооборот Мурманского МТП в мае 2025 года снизился на 19,6%

Грузооборот Мурманского морского торгового порта по итогам мая 2025 года составил 1,08 млн тонн, что на 19,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает телеграм-канал предприятия, структура грузопотока за указанный период составила: уголь — 75%, железорудный концентрат (ЖРК) — 24%, каботаж и генеральный груз — 1%.

«Уменьшение грузооборота объясняется падением экспортного спроса на уголь и снижением цен, высокими транспортными расходами и переориентацией груза на восток», — отмечается в сообщении.