Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 19:35
Грузооборот Мурманского МТП в мае 2025 года снизился на 19,6%
Грузооборот Мурманского морского торгового порта по итогам мая 2025 года составил 1,08 млн тонн, что на 19,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает телеграм-канал предприятия, структура грузопотока за указанный период составила: уголь — 75%, железорудный концентрат (ЖРК) — 24%, каботаж и генеральный груз — 1%.
«Уменьшение грузооборота объясняется падением экспортного спроса на уголь и снижением цен, высокими транспортными расходами и переориентацией груза на восток», — отмечается в сообщении.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
-Скоро в эфире22:00«Убить Сталина». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Тур де Россия». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Запланированный отпуск: когда и где жители Мурманской области собираются отдыхать в 2025 году?-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 1,35 рубля, доллар подрос на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)Технические туры позволяют наладить профессиональные связи между специалистами различных отраслей-PRO ЖКХ (18+)Без существенных срывов: в Минобороны России подвели итоги отопительного периода 2024-2025 гг.-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне