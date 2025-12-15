Грузооборот Мурманского рыбного порта может упасть до 10 тысяч тонн

Грузооборот Мурманского морского рыбного порта с начала 2025 года снизился почти в два раза и в декабре продолжит снижаться. Об этом «Интерфаксу» сообщил генеральный директор предприятия Андрей Бородин.

По прогнозам руководителя рыбного порта, в последний месяц 2025 года предприятие планирует обработать не более 10 тысяч тонн грузов. Прогнозы в ММРП строят на основе данных о том, что к началу декабря большинство рыбопромышленных компаний уже выбрали квоты.

При этом дальнейшие планы отрасль сможет формировать только после оглашения результатов заседания Смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). В этом году комиссия проходила рекордно поздно — с 8 по 12 декабря 2025 года. О сложностях прогнозирования исходов работы СРНК и дальнейшего состояния рыбной промышленности в Северном бассейне в беседе с «РБК» Мурманск сообщал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

За 11 месяцев 2025 года АО «Мурманский морской рыбный порт» обработало 227,2 тысячи тонн грузов. Это в 1,7 раза меньше прошлогодних показателей в 390,5 тысячи тонн. Объёмы перевалки рыбопродукции в январе-ноябре снизились в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом — до 180,7 тысячи тонн. Наиболее сильное снижение фиксировалось по перевалке нефтепродуктов — в 5,3 раза - до 22,8 тысячи тонн с учётом того, что в прошлом месяце порт вообще не работал с этими грузами.

Общее уменьшение грузооборота АО «ММРП» наблюдалось в течение всего 2025 года, на предприятии его связывают со снижением объёмов перевалки по всем терминалам Мурманского транспортного узла.