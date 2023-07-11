Грузооборот наливных грузов в морских портах Арктического бассейна сократился на 3,3%, составив 34,6 млн тонн

Грузооборот морских портов России по итогам первой половины 2023 года увеличился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн.

Как сообщает Росморречфлот, высокие темпы роста общего показателя обеспечены мощным приростом (+18,2%) перевалки сухих грузов, прежде всего, зерна, минеральных и химических удобрений, угля и кокса, которая достигла 224,7 млн тонн. Перевалка наливных грузов по стране увеличилась на 3,9%, составив 228,6 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна увеличился на 2,0% и составил 49,5 млн тонн за счёт прироста перевалки сухих грузов на 17,2%, достигшей в абсолютном выражении 14,9 млн тонн. Грузооборот наливных грузов в бассейне сократился на 3,3%, составив 34,6 млн тонн.