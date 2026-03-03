В «Паспорт Полярника» можно поставить новый штамп «Праздник Севера»Мурманск и Мончегорск получили награды всероссийской премии «Туристические города»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.03.26 15:00

Грузооборот ОАО «РЖД» в январе–феврале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе–феврале текущего года составила 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале погрузка снизилась на 3,2% — до 84,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба «РЖД», за два месяца текущего года железными дорогами погружено и отправлено в вагонах: каменного угля — 52,9 млн тонн (-6,7% к январю–февралю 2025 года); кокса — 1,5 млн тонн (-11,2%); нефти и нефтепродуктов — 32,8 млн тонн (-0,9%); железной и марганцевой руды — 16,8 млн тонн (+0,1%); чёрных металлов — 7,7 млн тонн (-14%); лома чёрных металлов — 580,6 тысячи тонн (-39,9%); химических и минеральных удобрений — 12 млн тонн (+0,3%); цемента — 1,7 млн тонн (-24,7%); лесных грузов — 3,9 млн тонн (-10,8%); зерна — 5,4 млн тонн (+44,6%); строительных грузов — 11,4 млн тонн (-0,7%); цветной руды и серного сырья — 2,6 млн тонн (-1,7%); химикатов и соды — 3,2 млн тонн (-4,7%); промышленного сырья и формовочных материалов — 3,6 млн тонн (-10,6%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 17,6 млн тонн (-3,1%).

Грузооборот в январе–феврале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8% и составил 381,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 8,7% — до 473,3 млрд тонно-км.

Грузооборот за февраль 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% и составил 186,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,4% — до 230 млрд тонно-км.

Отмечается, что рост погрузки в феврале обеспечили Забайкальская (+12,7% к февралю 2025 года), Восточно-Сибирская (+4,6%), Юго-Восточная (+2,9%), Северо-Кавказская (+2,5%), Куйбышевская (+2,1%), Дальневосточная (+1,5%) и Южно-Уральская (+0,8%) железные дороги.

Основное влияние на показатели погрузки оказывает снижение объёма предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии и строительной.

При этом отмечается стабильный рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении — на 6,9%, до 27,8 млн тонн в январе–феврале, в том числе удобрений (+63,1%), железной руды (+17%) и зерна (+69,8%).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплаты руководителей: кому в СЗФО предлагают более 300 тысяч рублей в месяц?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 44 копейки, евро теряет 42 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Цифровое ПСР-предприятие»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»