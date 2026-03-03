Грузооборот ОАО «РЖД» в январе–феврале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%

Погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в январе–феврале текущего года составила 173,5 млн тонн, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В феврале погрузка снизилась на 3,2% — до 84,2 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба «РЖД», за два месяца текущего года железными дорогами погружено и отправлено в вагонах: каменного угля — 52,9 млн тонн (-6,7% к январю–февралю 2025 года); кокса — 1,5 млн тонн (-11,2%); нефти и нефтепродуктов — 32,8 млн тонн (-0,9%); железной и марганцевой руды — 16,8 млн тонн (+0,1%); чёрных металлов — 7,7 млн тонн (-14%); лома чёрных металлов — 580,6 тысячи тонн (-39,9%); химических и минеральных удобрений — 12 млн тонн (+0,3%); цемента — 1,7 млн тонн (-24,7%); лесных грузов — 3,9 млн тонн (-10,8%); зерна — 5,4 млн тонн (+44,6%); строительных грузов — 11,4 млн тонн (-0,7%); цветной руды и серного сырья — 2,6 млн тонн (-1,7%); химикатов и соды — 3,2 млн тонн (-4,7%); промышленного сырья и формовочных материалов — 3,6 млн тонн (-10,6%).

Погрузка остальных грузов, в том числе вышеперечисленных номенклатур, отправленных в контейнерах, составила 17,6 млн тонн (-3,1%).

Грузооборот в январе–феврале 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8% и составил 381,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 8,7% — до 473,3 млрд тонно-км.

Грузооборот за февраль 2026 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% и составил 186,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 6,4% — до 230 млрд тонно-км.

Отмечается, что рост погрузки в феврале обеспечили Забайкальская (+12,7% к февралю 2025 года), Восточно-Сибирская (+4,6%), Юго-Восточная (+2,9%), Северо-Кавказская (+2,5%), Куйбышевская (+2,1%), Дальневосточная (+1,5%) и Южно-Уральская (+0,8%) железные дороги.

Основное влияние на показатели погрузки оказывает снижение объёма предъявления массовых грузов из-за спада активности в ряде отраслей, прежде всего угольной, металлургии и строительной.

При этом отмечается стабильный рост экспортных перевозок грузов в восточном направлении — на 6,9%, до 27,8 млн тонн в январе–феврале, в том числе удобрений (+63,1%), железной руды (+17%) и зерна (+69,8%).