Грузооборот порта Мурманск снизился на 6,8%

Грузооборот морских портов России за январь-май текущего года составил 351,5 млн тонн, что на 3,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 155,9 млн тонн (+4,3%), в том числе: угля – 71,5 млн тонн (+0,9%), грузов в контейнерах – 24,1 млн тонн (+3,3%), зерна – 17,0 млн тонн (+39,2%), минеральных удобрений – 7,6 млн тонн (+3,9%), руда – 5,0 млн тонн (рост в 1,6 раза).

Объём перевалки наливных грузов составил 195,6 млн тонн (+2,5%), в том числе сырой нефти – 112,7 млн тонн (-1,3%), нефтепродуктов – 65,6 млн тонн (+8,1%), сжиженного газа – 14,6 млн тонн (+4,9%) и пищевых грузов наливом – 2,2 млн тонн (+33,6%).

Экспортных грузов перегружено 277,9 млн тонн (+3,9%), импортных грузов – 15,1 млн тонн (-2,4%), транзитных – 27,9 млн тонн (+5,3%), каботажных – 30,6 млн тонн (-1,5%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 41,0 млн тонн (-5,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 12,0 млн тонн (-2,8%), наливных грузов - 29,0 млн тонн (-6,4 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 23,4 млн тонн (-6,8%), Сабетта – 12,0 млн тонн (+5,6%), Варандей – 2,5 млн тонн (-18,2%) и Архангельск – 1,2 млн тонн (+11,8%).