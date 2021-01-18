Грузооборот порта Мурманск в 2020 году снизился на 9,3%

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2020 года составил 820,8 млн тонн, что на 2,3% ниже итогового показателя 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации морских портов России (АСОП).

Объём перевалки сухогрузов составил 404,7 млн тонн (+7,6%), в том числе: угля – 188,6 млн тонн (+7,1%), грузов в контейнерах – 57,7 млн тонн (+2,1%), зерна – 50,3 млн тонн (+30,3%), минеральных удобрений – 19,2 млн тонн (+1,6%), руда – 13,2 млн тонн (+47,8%), чёрные металлы – 26,9 млн тонн (+0,7%).

Объём перевалки наливных грузов составил 416,1 млн тонн (-10,4%), в том числе сырой нефти – 235,1 млн тонн (-14,9%), нефтепродуктов – 142,6 млн тонн (-4,9%), сжиженного газа – 32,6 млн тонн (-0,7%), в тоже время увеличилась перевалка пищевых грузов наливом до 4,5 млн тонн (+7,7%).

Экспортных грузов перегружено 646,6 млн тонн (-1,1%), импортных грузов – 36,6 млн тонн (-1,7%), транзитных – 61,6 млн тонн (-8,4%), каботажных – 76,0 млн тонн (-7,0%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 96,0 млн тонн (-8,4%), из них объём перевалки сухих грузов составил 30,1 млн тонн (-4,9%), наливных грузов - 65,9 млн тонн (-9,9%).

Грузооборот портов Мурманск составил 56,1 млн тонн (-9,3%), Сабетта – 27,8 млн тонн (+0,5%), Варандей – 4,9 млн тонн (-31,8%) и Архангельск – 3,3 млн тонн (+22,4%).