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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.23 12:30

Грузооборот порта Мурманск за 10 месяцев 2023 года составил 53 млн тонн (+3,6%)

Грузооборот морских портов России за январь-ноябрь 2023 года увеличился на 5,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 811,9 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 413 млн тонн (+11,9%), в том числе: угля — 191,1 млн тонн (+1,1%), зерна — 65,8 млн тонн (рост в 1,6 раза), грузов в контейнерах — 45,4 млн (+9,8%), минеральных удобрений — 33,4 млн (рост в 1,5 раза), чёрных металлов — 19,8 млн (-13,6%), руды — 8,8 млн (-25,4%), грузов на паромах — 7,4 млн (+23,3%).

Перевалка наливных грузов достигла 398,9 млн тонн (-0,1%), в том числе сырой нефти — 248 млн (+5,6%), нефтепродуктов — 111,5 млн (-11,8%), сжиженного газа — 30,9 млн (-3,6%), пищевых грузов — 5,1 млн тонн (+25,2%).Экспортных грузов обработано 634,5 млн тонн (+4%), импортных — 35,3 млн (+7,1%), транзитных — 59,2 млн (+8,4%), каботажных — 82,9 млн (+17,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 89,6 млн тонн (-0,4%), из них объём перевалки сухих грузов — 28,7 млн тонн (+7%), наливных грузов — 60,9 млн тонн (-3,5%).

Грузооборот порта Мурманск составил 53 млн тонн (+3,6%), Сабетта — 25,3 млн тонн (-2,6%), Варандей — 4,8 млн (-10,3%) и Архангельск — 1,7 млн (-19,6%).

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