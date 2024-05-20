Грузооборот порта Мурманск за 4 месяца 2024 года снизился на 11,1%

Грузооборот морских портов России за январь-апрель 2024 года уменьшился на 4,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 288,4 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 141,8 млн тонн (-3,4%), в том числе: угля — 59,5 млн тонн (-15%), зерна — 25,3 млн тонн (+11,8%), грузов в контейнерах — 18,3 млн тонн (+10,9%), минеральных удобрений — 13,9 млн (+32,3%), чёрные металлы — 6,7 млн (-9%), руда — 3 млн (-6,7%), грузы на паромах — 2,4 млн (-3,2%).

Объём перевалки наливных грузов составил 146,6 млн тонн (-5,1%), в том числе сырой нефти — 92,6 млн тонн (0%), нефтепродуктов — 37,8 млн тонн (-18,5%), сжиженного газа — 12,7 млн тонн (+2,7%), пищевые грузы — 2,2 млн тонн (+13,2%).

Объём экспортных грузов составил 225,9 млн тонн (-4,8%), импортных — 13,4 млн тонн (+3,1%), транзитных — 23,2 млн тонн (+2,3%), каботажных — 25,8 млн тонн (-8,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 31 млн тонн (-6,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 8,2 млн тонн (-15,8%), наливных грузов — 22,8 млн тонн (-2%).

Грузооборот порта Мурманск составил 17,9 млн тонн (-11,1%), Сабетта — 9,8 млн тонн (+3,2%), Варандей — 1,7 млн тонн (-3,8%) и Архангельск — 0,7 млн тонн (+21,7%).