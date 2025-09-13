Грузооборот порта Мурманск за 8 месяцев 2025 года сократился на 10,6%Познаём свой Мир: насекомые прислушиваются к растениям, а пациенты с болезнью Паркинсона осваивают боевое искусство
Грузооборот порта Мурманск за 8 месяцев 2025 года сократился на 10,6%

Грузооборот морских портов России в январе–августе 2025 года уменьшился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 576,3 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухих грузов составил 283 млн тонн (-4,8%), в том числе: угля — 132,8 млн тонн (+3,1%), грузов в контейнерах — 35,8 млн тонн (-1,9%), минеральных удобрений — 31,2 млн тонн (+8,8%), зерна — 26 млн тонн (-49,9%), чёрных металлов — 15,9  млн тонн (+26,3%), руды — 9,8 млн тонн (+34,5%), грузов на паромах — 5,5 млн тонн (+1,6%).

Объём перевалки наливных грузов составил 293,3 млн тонн (-2,2%), в том числе сырой нефти — 179,7 млн тонн (-1,0%), нефтепродуктов — 84 млн тонн (-4,8%), сжиженного газа — 23,2 млн тонн (-1,1%), пищевых грузов — 3,8 млн тонн (-10,6%).

Экспортных грузов перевалено 452,4 млн тонн (-3,9%), импортных — 27,6 млн тонн (-0,6%), транзитных — 49,4 млн тонн (+9,5%), каботажных — 46,9 млн тонн (-12,5%).

За отчётный период в морпортах Арктического бассейна перегружено 57 млн тонн (-9,1%), из них объём перевалки сухих грузов составил 14,3 млн тонн (-19,3%), наливных грузов — 42,7 млн тонн (-5,0%).

Грузооборот порта Мурманск составил 31,9 млн тонн (-10,6%), Сабетта — 18,1 млн тонн (-7,2%), Варандей — 2,9 млн тонн (-14,3%) и Архангельск — 1,6 млн тонн (-11,7%).

