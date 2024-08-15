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Мурманская область. Арктика (16+)15.08.24 11:30

Грузооборот порта Мурманск за январь-июль 2024 года снизился на 10,1%

Грузооборот морских портов России за январь-июль 2024 года уменьшился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 521,8 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка сухогрузов составила 257,8 млн тонн (-2,9%), в том числе 112,6 млн тонн угля (-11,4%), 42,6 млн тонн зерна (+6,5%), 32,1 млн тонн грузов в контейнерах (+10,8%), 25 млн тонн минеральных удобрений (+26,5%), 11 млн тонн чёрных металлов (-15,7%), 6,1 млн тонн руды (+5,3%), 4,7 млн тонн грузов на паромах (-0,9%), Перевалка наливных грузов составила 264 млн тонн (-3,4%), в том числе 160 млн тонн сырой нефти (-0,9%), 77,5 млн тонн нефтепродуктов (-9,8%), 20,6 млн тонн сжиженного газа (+2,6%), 3,7 млн тонн пищевых грузов (+7,4%).

На экспорт в отчётный период было перегружено 411,6 млн тонн (-3,1%), на импорт — 24,2 млн тонн (+6,1%). Транзитные грузы составили 40,1 млн тонн (+3,3%), каботажные — 46 млн тонн (-12%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 55 млн тонн (-4,7%), из них 15,3 млн тонн сухих грузов (-14,3%) и 39,7 млн тонн наливных грузов (-0,5%).

Грузооборот порта Мурманск составил 31,7 млн тонн (-10,1%), Сабетта — 17 млн тонн (+5,7%), Варандей — 3 млн тонн (-4,4%), Архангельск — 1,5 млн тонн (+41,7%).

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