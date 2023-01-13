Грузооборот портов Арктического бассейна по итогам 2022 года вырос на 4,4%

Грузооборот морских портов России по итогам 2022 года увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 841,5 млн тонн. В том числе, перевалка сухих грузов составила 404,7 млн тонн (-2%), наливных грузов – 436,8 млн тонн (+3,4%).

Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 4,4% и достиг 98,5 млн тонн, из которых перевалка сухих грузов составила 29,4 млн тонн (+1,5%), наливных грузов ‒ 69,1 млн тонн (+5,7%).

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