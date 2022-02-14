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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 17:00

Грузооборот портов Мурманск составил 5,0 млн тонн (+8,8%)

Грузооборот морских портов России за январь 2022 года составил 69,4 млн тонн, увеличившись на 9,1% в сравнении с показателем аналогичного периода 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 30,8 млн тонн (+2,0%), в том числе: угля – 14,2 млн тонн (+0,1%), грузов в контейнерах – 5,4 млн тонн (+21,1%), зерна – 2,4 млн тонн (-38,7%), чёрные металлы – 2,4 млн тонн (+2,5%), минеральных удобрений – 1,9 млн тонн (+38,5%), руда – 1,2 млн тонн (рост в 1,6 раза).

Объем перевалки наливных грузов составил 38,6 млн тонн (+15,5%), в том числе сырой нефти – 21,9 млн тонн (+21,9%), нефтепродуктов – 13,0 млн тонн (+10,7%), сжиженного газа – 3,3 млн тонн (+1,0%), пищевые грузы – 0,3 млн тонн (-19,5%).

Экспортных грузов перегружено 54,4 млн тонн (+6,2%), импортных грузов – 3,9 млн тонн (+41,1%), транзитных – 5,6 млн тонн (+27,3%), каботажных – 5,5 млн тонн (+5,2%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 8,5 млн тонн (+9,7%), из них объём перевалки сухих грузов составил 2,2 млн тонн (+12,6%), наливных грузов -  6,3 млн тонн (+8,7%).

Грузооборот портов Мурманск составил 5,0 млн тонн (+8,8%), Сабетта – 2,4 млн тонн (-1,7%) и Архангельск – 0,2 млн тонн (+4,1%).

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