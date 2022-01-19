Грузооборот портов Мурманск в 2021 году составил 54,5 млн тонн, снижение на 3%

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2021 года составил 835,2 млн тонн, увеличившись на 1,7% в сравнении с итоговым показателем 202 года.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов, объём перевалки сухогрузов составил 412,8 млн тонн (+2,0%), в том числе: угля – 202,7 млн тонн (+7,6%), грузов в контейнерах – 61,2 млн тонн (+6,1%), зерна – 42,4 млн тонн (-15,8%), чёрные металлы – 29,0 млн тонн (+7,8%), минеральных удобрений – 19,3 млн тонн (+0,4%), руда – 11,9 млн тонн (-9,6%).

Объём перевалки наливных грузов составил 422,4 млн тонн (+1,5%), в том числе сырой нефти – 238,1 млн тонн (+1,3%), нефтепродуктов – 146,7 млн тонн (+2,7%), сжиженного газа – 32,3 млн тонн (-0,7%), пищевые грузы – 4,2 млн тонн (-7,9%), перевалка осталась на уровне прошлого года и составила 216,3 млн тонн.

Экспортных грузов перегружено 660,9 млн тонн т (+2,2%), импортных грузов – 40,5 млн тонн (+10,8%), транзитных – 64,2 млн тонн т (+4,1%), каботажных – 69,5 млн тонн (-8,7%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 94,3 млн тонн (-1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 29,0 млн тонн (-3,8%), наливных грузов - 65,3 млн тонн (-1,0%).

Грузооборот портов Мурманск составил 54,5 млн тонн (-3,0%), Сабетта – 27,9 млн тонн т (+0,4%), Варандей – 4,6 млн тонн (-5,7%) и Архангельск – 3,2 млн тонн (-2,0%).