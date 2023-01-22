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Мурманская область. Арктика (16+)22.01.23 17:00

Грузооборот портов Мурманск в 2022 году достиг 56,3 млн тонн (+3,2%)

Грузооборот морских портов России в 2022 году увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 841,5 млн тонн. Перевалка сухих грузов составила 404,7 млн тонн (-2%), в том числе 206,5 млн тонн угля (+1,8%), 45,3 млн тонн грузов в контейнерах (-26%), 45,1 млн тонн зерна (+6,4%), 24,5 млн тонн чёрных металлов (-15,7%), 24,2 млн тонн минеральных удобрений (+25,1%), 12,6 млн тонн руды (+6%), 6,6 млн тонн грузов на паромах (рост в 1,6 раза).

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка наливных грузов составила 436,8 млн тонн (+3,4%), в том числе 256 млн тонн сырой нефти (+7,5%), 138,8 млн тонн нефтепродуктов (-5,3%), 35,2 млн тонн сжиженного газа (+8,8%), 4,5 млн тонн пищевых грузов (+8,6%).

На экспорт перегружено 667,5 млн тонн (+1%), на импорт — 36,3 млн тонн (-10,2%). Перевалка транзитных грузов составила 60,7 млн тонн (-5,9%), каботажных — 77 млн тонн (+10,7%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 98,5 млн тонн (+4,4%), из них перевалка сухих грузов ‒ 29,4 млн тонн (+1,5%), наливных ‒ 69,1 млн тонн (+5,7%).

Грузооборот портов Мурманск достиг 56,3 млн тонн (+3,2%), Сабетта — 28,4 млн тонн (+1,6%), Варандей — 5,9 млн тонн (+26,9%) и Архангельск — 2,3 млн тонн (-28,7%).

Фото: https://vk.com/murport51

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