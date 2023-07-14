Грузооборот портов Мурманск в I полугодии текущего года составил 30,5 млн тонн (+9,2%)

Грузооборот морских портов России за январь-июнь текущего года увеличился на 10,5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года и составил 453,3 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России, объём перевалки сухогрузов составил 224,7 млн тонн (+18,2%), в том числе: угля – 107,5 млн тонн (+10,5%), грузов в контейнерах – 24,9 млн тонн (+3,6%), зерна – 33,4 млн тонн (рост в 2,2 раза), чёрные металлы –11,2 млн тонн (-16,8%), минеральных удобрений – 16,6 млн тонн (рост в 1,6 раза), руда – 4,9 млн тонн (-27,0%), грузы на паромах — 3,8 млн тонн (+26,3%), (АСОП).

Объём перевалки наливных грузов составил 228,6 млн тонн (+3,9%), в том числе сырой нефти – 140,3 млн тонн (+7,5%), нефтепродуктов – 65,6 млн тонн (-4,0%), сжиженного газа – 17,9 млн тонн (-3,7%), пищевые грузы – 2,9 млн тонн (+36,0%).

Экспортных грузов перегружено 356,4 млн тонн (+9,3%), импортных грузов – 19,8 млн тонн (+11,2%), транзитных — 33,5 млн тонн (+5,0%), каботажных – 43,6 млн тонн (+26,6%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 49,5 млн тонн (+2,0%), из них объём перевалки сухих грузов составил 14,9 млн тонн (+17,2%), наливных грузов - 34,6 млн тонн (-3,3%).

Грузооборот портов Мурманск составил 30,5 млн тонн (+9,2%), Сабетта – 13,9 млн тонн (-4,7%), Варандей – 2,7 млн тонн (-11,4%) и Архангельск – 0,85 млн тонн (-29,9%).

Фото: АО «ММТП».