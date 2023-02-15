Грузооборот портов Мурманск в январе текущего года составил 5,1 млн тонн (+1,8%)

Грузооборот морских портов России за январь 2023 года увеличился на 7,5% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составил 74,9 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка сухогрузов составила 34,3 млн тонн (+10,6%), в том числе: угля — 15,9 млн тонн (+10,7%), грузов в контейнерах — 4 млн тонн (-26,1%), зерна — 5,1 млн тонн (рост в 2,1 раза), чёрных металлов —1,6 млн тонн (-33,4%), минеральных удобрений — 2,5 млн тонн (+34,9%), руды — 1,5 млн тонн (+21,2%), грузов на паромах — 0,5 млн тонн (+30,6%).

Перевалка наливных грузов в январе составила 40,6 млн тонн (+5%), в том числе: сырой нефти — 24 млн тонн (+9,9%), нефтепродуктов — 12,8 млн тонн (-2,3%), сжиженного газа — 2,9 млн тонн (-11,2%), пищевых грузов — 0,5 млн тонн (рост в 2,1 раза).

Экспортных грузов в отчётный месяц перегружено 59,4 млн тонн (+8,9%), импортных грузов — 3,3 млн тонн (-13,7%), транзитных — 5,7 млн тонн (без динамики), каботажных — 6,5 млн тонн (+15,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 8,3 млн тонн (-2,5%), из них перевалка сухих грузов составила 2,3 млн тонн (+4,4%), наливных грузов — 6 млн тонн (-5%).

Грузооборот портов Мурманск составил 5,1 млн тонн (+1,8%), Сабетта — 2,4 млн тонн (-4,3%), Варандей — 0,5 млн тонн (-12,5%) и Архангельск — 0,1 млн тонн (-47,6%).