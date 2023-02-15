В России хищений денег с банковских счетов стало меньше, но сумма денег, похищенных кибермошенниками, стала большеВ Мурманской области положительная динамика браков
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 12:30

Грузооборот портов Мурманск в январе текущего года составил 5,1 млн тонн (+1,8%)

Грузооборот морских портов России за январь 2023 года увеличился на 7,5% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года и составил 74,9 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов (АСОП), перевалка сухогрузов составила 34,3 млн тонн (+10,6%), в том числе: угля — 15,9 млн тонн (+10,7%), грузов в контейнерах — 4 млн тонн (-26,1%), зерна — 5,1 млн тонн (рост в 2,1 раза), чёрных металлов —1,6 млн тонн (-33,4%), минеральных удобрений — 2,5 млн тонн (+34,9%), руды — 1,5 млн тонн (+21,2%), грузов на паромах — 0,5 млн тонн (+30,6%).

Перевалка наливных грузов в январе составила 40,6 млн тонн (+5%), в том числе: сырой нефти — 24 млн тонн (+9,9%), нефтепродуктов — 12,8 млн тонн (-2,3%), сжиженного газа — 2,9 млн тонн (-11,2%), пищевых грузов — 0,5 млн тонн (рост в 2,1 раза).

Экспортных грузов в отчётный месяц перегружено 59,4 млн тонн (+8,9%), импортных грузов — 3,3 млн тонн (-13,7%), транзитных — 5,7 млн тонн (без динамики), каботажных — 6,5 млн тонн (+15,9%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 8,3 млн тонн (-2,5%), из них перевалка сухих грузов составила 2,3 млн тонн (+4,4%), наливных грузов — 6 млн тонн (-5%).

Грузооборот портов Мурманск составил 5,1 млн тонн (+1,8%), Сабетта — 2,4 млн тонн (-4,3%), Варандей — 0,5 млн тонн (-12,5%) и Архангельск — 0,1 млн тонн (-47,6%).

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Арктической зоне очень короткая «скамейка запасных» квалифицированных специалистов - Андрей Кирпичников
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире15:00«Ферапонтово. Фрески Дионисия». Документальный фильм (12+)16:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)16:30«Человек на своем месте». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Российские работодатели стали на 95% чаще обещать премии будущим сотрудникам, в Мурманской области рост на 64%-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены опускаются, курс доллара США умеренно поднимается к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика