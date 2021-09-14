Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничествуВ Мурманской области разработают меры стимулирования муниципалитетов, помогающих предпринимателям открыть своё дело
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)14.09.21 15:30

Грузооборот портов Мурманск за 8 месяцев года снизился на 0,6%

Грузооборот морских портов России за январь-август текущего года увеличился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 552,8 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 274,2 млн тонн (+5,8%), в том числе: угля – 137,4 млн тонн (+13,8%), грузов в контейнерах – 40,5 млн тонн (+7,0%), зерна – 26,4 млн тонн (-6,7%), чёрные металлы – 19,4 млн тонн (+6,6%), минеральных удобрений – 12,1 млн тонн (-4,9%), руда – 7,6 млн тонн т (-11,9%).

Объём перевалки наливных грузов составил 278,6 млн тонн (-2,2%), в том числе сырой нефти – 154,9 млн тонн (-5,1%), нефтепродуктов – 99,4 млн тонн (+3,4%), сжиженного газа – 20,9 млн тонн (-3,0%), пищевые грузы – 2,7 млн тонн (-14,8%).

Экспортных грузов перегружено 439,6 млн тонн (+3,0%), импортных грузов – 26,6 млн тонн (+11,4%), транзитных – 41,8 млн тонн т (-0,5%), каботажных – 44,8 млн тонн (-12,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 62,5 млн тонн (-1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 19,3 млн тонн (+1,1%), наливных грузов - 43,2 млн тонн (-3,2 %). Грузооборот портов Мурманск составил 37,0 млн тонн (-0,6%), Сабетта – 18,0 млн тонн (-2,5%), Варандей – 3,1 млн тонн (-10,0%) и Архангельск – 2,1 млн тонн (-1,4%).

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 13 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовал капитальный ремонт энергоблока №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росимущество поддержало идею Народного фронта передавать конфискат нуждающимся
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика