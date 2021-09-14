Грузооборот портов Мурманск за 8 месяцев года снизился на 0,6%

Грузооборот морских портов России за январь-август текущего года увеличился на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 552,8 млн тонн.

Как сообщает пресс-служба Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), объём перевалки сухогрузов составил 274,2 млн тонн (+5,8%), в том числе: угля – 137,4 млн тонн (+13,8%), грузов в контейнерах – 40,5 млн тонн (+7,0%), зерна – 26,4 млн тонн (-6,7%), чёрные металлы – 19,4 млн тонн (+6,6%), минеральных удобрений – 12,1 млн тонн (-4,9%), руда – 7,6 млн тонн т (-11,9%).

Объём перевалки наливных грузов составил 278,6 млн тонн (-2,2%), в том числе сырой нефти – 154,9 млн тонн (-5,1%), нефтепродуктов – 99,4 млн тонн (+3,4%), сжиженного газа – 20,9 млн тонн (-3,0%), пищевые грузы – 2,7 млн тонн (-14,8%).

Экспортных грузов перегружено 439,6 млн тонн (+3,0%), импортных грузов – 26,6 млн тонн (+11,4%), транзитных – 41,8 млн тонн т (-0,5%), каботажных – 44,8 млн тонн (-12,4%).

Грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 62,5 млн тонн (-1,9%), из них объём перевалки сухих грузов составил 19,3 млн тонн (+1,1%), наливных грузов - 43,2 млн тонн (-3,2 %). Грузооборот портов Мурманск составил 37,0 млн тонн (-0,6%), Сабетта – 18,0 млн тонн (-2,5%), Варандей – 3,1 млн тонн (-10,0%) и Архангельск – 2,1 млн тонн (-1,4%).