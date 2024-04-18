Грузооборот портов Мурманск за январь-март 2024 года составил 13,6 млн тонн – снижение на 9,1%

Грузооборот морских портов России за январь-март 2024 года уменьшился на 3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 214,3 млн тонн.

По данным пресс-службы Ассоциации морских торговых портов России (АСОП), обработка экспортных грузов составила 167,9 млн тонн (+3,4%), импортных — 9,8 млн тонн (+3,2%), транзитных — 17,5 млн тонн (+1,6%), каботажных — 19,1 млн тонн (-6,9%).

Перевалка сухогрузов составила 103,5 млн тонн (-2,5%), в том числе: угля — 43,4 млн тонн (-15,2%), зерна — 18 млн тонн (+13,1%), грузов в контейнерах — 13,6 млн тонн (+11,9%), минеральных удобрений — 10,2 млн тонн (+37,9%), чёрных металлов — 4,9 млн тонн (-5,3%), руды — 2,2 млн тонн (-4,4%), грузов на паромах — 1,8 млн тонн (-1,3%).

В отчётный период порты страны перевалили 110,8 млн тонн наливных грузов (-4,1%), в том числе: сырой нефти — 69 млн тонн (+0,7%), нефтепродуктов — 29,7 млн тонн (-16,5%), сжиженного газа — 9,4 млн тонн (+4,6%), пищевых грузов — 1,7 млн тонн (-1,3%).

В этот же период грузооборот морских портов Арктического бассейна составил 23,5 млн тонн (-4,3%), из них объём перевалки сухих грузов составил 6,4 млн тонн (-11,6%), наливных грузов — 17,1 млн тонн (-1,2 %).

Грузооборот портов Мурманск составил 13,6 млн тонн (-9,1%), Сабетта — 7,4 млн тонн (+5,6%), Варандей — 1,3 млн тонн (-5%) и Архангельск — 0,5 млн тонн (+26,5%).